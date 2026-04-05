Düştüğü gölette balçığa saplanıp boğulmuştu! 12 yaşındaki Emircan toprağa verildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken düştüğü gölette balçığa saplanıp boğulan Emircan Karaman (12) toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Alaplı ilçesi Çamlıbel köyü mevkisinde meydana geldi. Evinin yakınlarındaki göletin çevresinde ikizi ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Emircan Karaman, kayarak gölete düştü. Bir süre suda çırpınan Emircan, balçığa saplanıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasıyla Emircan Karaman bulunarak göletten çıkarıldı. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emircan Karaman’dan geriye bindiği oyuncak traktör kaldı.

Emircan Karaman’ın cenazesi, işlemler sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Alaplı’ya bağlı Gümeli beldesi Çamlıçukur Mahallesi Cemevi’ne getirildi. Cenazeye, Karaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman'ın cenazesi, törenin ardından mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

