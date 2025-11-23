HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Duygular tuvale, anılar satırlara döküldü

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü; gençlerin hayal gücünü renklerle buluşturduğu, öğretmenlerin ise yıllara yayılan deneyimlerini satırlara işlediği anlamlı etkinliklerle kutladı."Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması" ve "Öğretmenler Arası Anı Yarışması" sonuçlandı.

Duygular tuvale, anılar satırlara döküldü

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü; gençlerin hayal gücünü renklerle buluşturduğu, öğretmenlerin ise yıllara yayılan deneyimlerini satırlara işlediği anlamlı etkinliklerle kutladı.

Duygular tuvale, anılar satırlara döküldü 1

"Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması" ve "Öğretmenler Arası Anı Yarışması" sonuçlandı. Ortaya çıkan eserler; öğretmenliğin manevi derinliğini, eğitimin iz bırakan yolculuğunu ve insan ruhuna dokunan zarafetini bir kez daha görünür kıldı. Ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı’nda sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl öğrenciler; minnetlerini, hayranlıklarını ve öğretmenlik mesleğine duydukları saygıyı renklerle anlattı. Her eser; bir öğretmenin yüreğine, bir öğrencinin yolculuğuna dair saklı hikâyeleri tuvale taşıdı. Dereceye Giren Öğrenciler: 1.’lik: Duha Sarıyar - Oltu Fen Lisesi 2.’lik: Fatmanur Dağ -Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi 3.’lük: Azra Yeşildere - Emel Çatal Anadolu Lisesi

Duygular tuvale, anılar satırlara döküldü 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars'ta baraj sularının çekilmesiyle köy gün yüzüne çıktıKars'ta baraj sularının çekilmesiyle köy gün yüzüne çıktı
EMŞAV’a yeni hizmet binasıEMŞAV’a yeni hizmet binası

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.