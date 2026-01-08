HABER

Duygusal yeme nedir, stresle başa çıkarken nasıl kontrol altına alınır?

Günlük hayatta beslenme davranışı sadece fizyolojik bir gereksinimin karşılanmasıyla sınırlı değildir. Bireyin içinde bulunduğu ruh hâli, yaşadığı çevresel koşullar, alışkanlıkları ve geçmiş deneyimleri yeme tutumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle beslenme, biyolojik olduğu kadar psikolojik ve sosyal yönleriyle de ele alınması gereken bir süreçtir. Peki, duygusal yeme nedir?

Hacer Atik

Beslenme davranışı, sadece açlık hissinin ortaya çıkmasıyla başlayan ve toklukla sonlanan bir süreç değildir. Bireyin duygu durumu, yaşadığı stres, kaygı ya da psikolojik baskılar, yeme davranışını etkileyebilmektedir. Özellikle duygusal yeme olarak tanımlanan durum, kişinin fiziksel bir açlık yaşamaksızın, duygusal ihtiyaçlarını düzenlemek amacıyla yeme davranışına yönelmesini ifade etmektedir.

Duygusal yeme bozukluğu nedir?

Duygusal yeme bozukluğu, bireyin fiziksel açlık hissi olmaksızın, genellikle duygusal durumların etkisiyle yeme davranışına yönelmesiyle tanımlanmaktadır. Bu bozuklukta yemek, bedensel bir gereksinimi karşılamaktan ziyade stres, kaygı, üzüntü, yalnızlık ya da öfke gibi duygularla başa çıkma aracı haline gelmektedir. Duygusal yeme bozukluğu yaşayan kişiler, genellikle ne yediklerinden çok neden yediklerinin farkında olmadan beslenme davranışı sergileyebilmektedir.

Yemek yeme bu durumda kısa süreli bir rahatlama sağlasa da çoğu zaman suçluluk, pişmanlık ve kontrol kaybı hissiyle devam etmektedir. Zamanla bu döngü, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine ve yeme davranışı üzerinde kontrolün azalmasına yol açabilmektedir.

Duygusal yeme bozukluğu neden olur?

Duygusal yeme bozukluğu, genellikle kişinin duygusal durumlarıyla baş etme biçimleriyle ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Günlük yaşamda yaşanan stres, baskı ve duygusal zorlanmalar karşısında yemek, kolay ulaşılabilir ve geçici rahatlama sağlayan bir araç haline gelebilmektedir. Duygusal yeme bozukluğunun ortaya çıkmasında psikolojik, çevresel ve davranışsal pek çok etken rol oynamaktadır. Duygusal yeme bozukluğunun nedenleri şu şekildedir:

  • Yoğun iş temposu, akademik baskılar veya günlük sorumluluklar, yeme davranışının bir rahatlama aracı olarak kullanılmasına yol açabilmektedir.
  • Üzüntü, yalnızlık, öfke, hayal kırıklığı gibi duygular, bireyin duygusal boşluğu yemekle doldurmaya çalışmasına neden olabilmektedir.
  • Duygularını tanımakta ve ifade etmekte zorlanan kişiler, bu duyguları bastırmak için yeme davranışına yönelebilmektedir.
  • Çocukluk döneminde ödül veya teselli aracı olarak yemeğin kullanılması, yetişkinlikte duygusal yeme davranışını tetikleyebilir.

Duygusal yeme ile nasıl baş edilir?

Duygusal yeme ile başa çıkmak, kişinin yeme davranışı ile duyguları arasındaki ilişkiyi fark etmesiyle başlayan bir süreçtir. Bu süreçte temel amaç, yemeği duygusal bir düzenleme aracı olarak kullanmak yerine, duygularla daha sağlıklı baş etme yolları geliştirmektir. Duygusal yeme ile başa çıkmada etkili olabilecek yöntemler şu şekildedir:

  • Duygusal farkındalığı artırmak,
  • Yürüyüş yapmak, nefes egzersizleri uygulamak, günlük tutmak veya sevilen bir aktiviteyle meşgul olmak,
  • Düzenli ve dengeli beslenmek,
  • Duygusal yeme yaşandığında suçluluk hissetmek yerine durumu fark etmek ve nedenlerini anlamaya çalışmak sürecin sağlıklı ilerlemesini destekler.
  • Duygusal yeme davranışı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, bir beslenme uzmanı veya ruh sağlığı uzmanından destek almak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler:
stres stres yönetimi
