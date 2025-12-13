Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: "Siyasetin çift kaşarı"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı sert sözlerle hedef aldı. Özcan'ın umrede çektirdiği fotoğraflara eleştiri yönelten Özlü'nün paylaşımı şu şekilde:

"“Siyasetin çift kaşarı” Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın.

İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir.

Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır.

Alın size seküler sol kesimden "dini siyasete alet eden" bir siyasal figür.

Buna neden sesiniz çıkmıyor?"

“Siyasetin çift kaşarı” Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın.



İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir.



Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır.… pic.twitter.com/xUhFfnBR0M