Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: "Siyasetin çift kaşarı"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, umreye giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaştığı fotoğraflara çok sert sözlerle yüklendi. Özcan'ı 'siyasetin çift kaşarı' diye nitelendirdiği paylaşımında Özlü, "İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir" ifadelerini kullandı.

Doğukan Akbayır

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı sert sözlerle hedef aldı. Özcan'ın umrede çektirdiği fotoğraflara eleştiri yönelten Özlü'nün paylaşımı şu şekilde:

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü den Tanju Özcan a: "Siyasetin çift kaşarı" 1

"“Siyasetin çift kaşarı” Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın.

İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir.

Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü den Tanju Özcan a: "Siyasetin çift kaşarı" 2

Alın size seküler sol kesimden "dini siyasete alet eden" bir siyasal figür.

Buna neden sesiniz çıkmıyor?"

