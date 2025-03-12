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  4. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Adliyesi’ni iftarda buluşturdu! Geleneksel iftarlar yaşatılıyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Adliyesi’ni iftarda buluşturdu! Geleneksel iftarlar yaşatılıyor.

12.03.2025 11:38
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Son dönemde yapılan soruşturma ve operasyonlarla dikkat çeken Düzce Başsavcılığı, Düzce Adliyesi’ni iftar yemeğinde buluşturdu. Adliye personeli, hakim ve savcıların katıldığı iftara ramazan şerbeti ve macun da ikram edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Adliyesi’ni iftarda buluşturdu! Geleneksel iftarlar yaşatılıyor.

Gelenekselleşen Düzce Adliyesi iftarında renkli görüntüler vardı. İftar Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Düzce Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Duran’ın konuşmalarıyla başladı.

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AİLELER DE KATILDI

400 kişinin katıldığı iftar programında, Ramazan’ın ruhunu yansıtan semazen gösterisi, Ramazan şerbeti ve çocuklar için macun gibi özel ikramlar yapıldı.

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İlahiler ve dualar eşinde Ramazan orucu açılırken, hakim, savcı ve adliye personelleri aileleriyle birlikte bir arada bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce iftar
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