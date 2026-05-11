Düzce’de 161 araç trafikten men edildi

Denetimlerde 18 bine yakın araç kontrol edilirken 161 araç trafikten men edildi, bin 532 kişiye cezai işlem uygulandı.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içiresinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 979 araç, bin 806 motosiklet, 203 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 532 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 161 araçta trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

