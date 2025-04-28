Düzce'de 2 bin 473 sürücüye ceza

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin 200 araç, 2 bin 200 motosiklet, 111 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 473 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 13 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı, 207 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır