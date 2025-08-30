HABER

Düzce'de 2 gündür aranan yaşlı kadın sağ bulundu

Düzce'de 2 gündür aranan yaşlı kadın sağ bulundu.

Düzce'de 2 gündür aranan yaşlı kadın sağ bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 81 yaşındaki kadın, fındık bahçesinde sağ bulundu.

Üvezbeli Kersendüzü mevkisinde 2 gün önce A.B'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürüttü.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yaşlı kadın, evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde sağ bulundu.

Bitkin olduğu görülen yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk muayenesinin ardından hastaneye götürüldü.

