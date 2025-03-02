HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de 55 bin 810 büyükbaş hayvan aşılanacak

Düzce'de 55 bin 810 büyükbaş hayvan aşılanacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
02.03.2025 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı doğrultusunda büyükbaş hayvanlara yönelik olarak düzenlenen ilkbahar şap aşılama kampanyası başladı.

Düzce'de 55 bin 810 büyükbaş hayvan aşılanacak

Düzce'de büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar şap aşısı veteriner hekimler tarafından yapılıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı doğrultusunda İlkbahar Şap Aşılama Kampanyasıyla birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır ve manda cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak. Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde İlimizdeki büyükbaş hayvanları aşılayarak Kurban Bayramı'nı hayvan hastalıkları yönünden sorunsuz bir şekilde atlatmayı planlıyoruz" dedi.

dddd

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Şap hastalığı, tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalığıdır. Şap hastalığı ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra, bu hastalık nedeniyle oluşan et, süt gibi verim kayıpları yetiştiricilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların 2025 yılı için iki dönemde şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir. Hayvancılıktan beklenilen verimin alınabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Yetiştiriciler tarafından hayvanlarına şap aşılaması mecburidir. Yetiştiricilerimizin şap aşılama kampanyası ile ilgili müdürlüğümüzce yapılacak duyuruları dikkate almaları ve hayvanlarını şap hastalığından korumak için en etkin ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlardan aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecektir, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının aranmakta olup, ayrıca hayvanlarını aşılatmadan imtina eden yetiştiricilere ilgili kanun maddesince idari para cezası verilecektir" denildi.
2025 yılı süresince şap aşılama programı dönemlerinde 55 bin 810 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve 18 bin buzağının küpe takılmak suretiyle tanımlanarak kayıt altına alınması planlanmakta.

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradıSevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı
Konya'da Çetmi Şelalesi buz tuttuKonya'da Çetmi Şelalesi buz tuttu
Anahtar Kelimeler:
Düzce büyükbaş hayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı

Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı

Fiyatı isyan ettirdi! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi

Fiyatı isyan ettirdi! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi

'Bizden sonra meslek ölecek! Arayıp bulamayacaklar' Çırak sıkıntısı var

'Bizden sonra meslek ölecek! Arayıp bulamayacaklar' Çırak sıkıntısı var

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Tarihi hamle! İmzayı attı: "Zamanı çoktan gelmişti"

Tarihi hamle! İmzayı attı: "Zamanı çoktan gelmişti"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.