Düzce Belediyesi, şehir merkezi ve 63 mahallelerdeki tüm camileri köşe bucak temizliyor.

Düzce Belediyesi, şehir merkezi ve 63 mahallelerdeki tüm camileri köşe bucak temizliyor. Düzce’deki 124 camiyi daha önce bir çok kez temizleyen cami temizlik ekibi, yaz temizliğine başladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 63 mahalledeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta 118 caminin temizliği yapılırken, yeni eklenen camilerle birlikte toplamda 124 cami kapsamlı bir temizlikten geçirildi. Cami temizlik ekibi tarafından şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar camiler köşe bucak temizlendi. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam eden ve camilerde hijyeni en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz temizlik çalışmalarına başladı.

Düzce de camiler temizleniyor! 3

Düzce cami
