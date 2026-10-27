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Düzce'de çevreyi kirleten şahsa suçüstü! Zabıta kameradan tespit etti, ceza kesildi

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Düzce Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Çay Mahallesi’nde 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları sayesinde boş araziye evsel atık döktüğü tespit edilen bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi, “Temiz Şehir Düzce” mottosuyla çevre kirliliğine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle sık sık çöp döküldüğüne ilişkin şikayetlerin geldiği Çay Mahallesi’nde harekete geçen Zabıta Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi.

KAMERALAR 24 SAAT KAYITTA

Zabıta ekiplerinin takibinde olan ve 24 saat kesintisiz kayıt yapan kameralar sayesinde, boş araziye evsel atık döken bir kişi tespit edildi. Kimliği tespit edilen kişiye, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Düzce de çevreyi kirleten şahsa suçüstü! Zabıta kameradan tespit etti, ceza kesildi 1

“BU ŞEHİR HEPİMİZİN EVİ”

Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen şahsa, çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, bölgede kamera sistemlerinin devrede olduğunu belirterek, çöp ve evsel atıkların gelişigüzel alanlara bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için vatandaşların Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Bu şehir bizim evimiz. Yaşadığımız şehri temiz tutalım” mesajı verdi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, Çay Mahallesi 619. Sokak’ta sürekli çöp atıldığı yönündeki şikayetler üzerine kamera sistemi kurularak, sorumluların tespitine yönelik çalışma başlatıldığını belirtti. Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilen incelemelerde üç tekerlekli araçla evsel atık döken bir kişinin tespit edildiğini ve gerekli cezai işlemin uygulandığını kaydetti.

Düzce de çevreyi kirleten şahsa suçüstü! Zabıta kameradan tespit etti, ceza kesildi 2

Bölgede kamera takibinin ve denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, Artık o mevkiler sürekli olarak incelenmekte ve kamera ile takip edilmekte. Temiz Şehir Düzce mottosu ile çalışmalara devam edilmektedir” şeklinde konuştu.

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Düzce
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