Düzce'de fındık ve tropikal meyve yetiştiricileriden zirai dona karşı sisleme yöntemi

Düzce Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının il genelinde de etkili olması nedeniyle çiftçileri pazartesi gününe kadar zirai don riskine karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Kent genelinde fındık başta olmak üzere tropikal meyve yetiştiricileri, gece saatleri ve sabaha karşı tarla ve bahçelerinde sisleme makinesi kullanıp ve saman yakarak ürünlerin üzerine ayazın çökmesini engellemeye çalışıyor.

Vali Selçuk Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Tarım Sigortaları (TARSİM) Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, uyarıların ardından söz konusu üreticilerin zirai don riskine karşı kullandıkları yöntemleri yerinde inceledi.

Merkeze bağlı Musababa köyünde yaban mersini, frambuaz ve frenk üzümü yetiştiriciliğinin yapıldığı 20 dönümlük arazide yapılan çalışmaları gözlemleyen Vali Aslan, gazetecilere, zirai don olayının kentin yüksek rakımlı kesimlerinde fındık başta olmak üzere bazı meyve ağaçlarına kısmi şekilde zarar verdiğini bildirdi.

Aslan, il genelinde zirai faaliyetin yapıldığı 750 bin dekarlık alanın 665 bin dekarında fındık tarımıyla uğraşıldığına değinerek, "Düzce'de tarım denilince bunun yüzde 95'ini fındık oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerimiz olmak üzere yüksek rakımlı kesimlerde maalesef fındık bitkisinin zirai dondan kısmen etkilendiğini gördük. Bunun belli bir rekolte düşüklüğüne yol açacağını şu anda gözlemlemiş durumdayız. Arkadaşlarımız saha taramalarını tamamladıklarında zararın miktarı tam olarak ortaya çıkacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM yetkilileri bu noktada saha taramalarına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tedbir olarak tarım sigortalarının önemine işaret eden Aslan, "TARSİM diye adlandırdığımız tarım sigortaları devletimiz tarafından desteklenmekte, poliçe bedelinin yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmakta. TARSİM'i bulunanların zirai don kapsamında meydana gelen zararları poliçe çerçevesinde tarım sigortaları tarafından karşılanacak." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır