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  4. Düzce'de kaçak kenevir ekimiyle mücadele için toplantı gerçekleştirildi: "Çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz"

Düzce'de kaçak kenevir ekimiyle mücadele için toplantı gerçekleştirildi: "Çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 13:16
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kenevir yetiştiriciliği ve kaçak ekimin önlenmesine yönelik eğitim toplantısı yaptı.

Düzce'de kaçak kenevir ekimiyle mücadele için toplantı gerçekleştirildi: "Çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz"

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimler sayesinde müdürlükte görev yapan teknik personel, arazi çalışmaları yürüten ekipler, mahalle ve köy muhtarları ile azalar ve Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memurlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yapılan eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, kaçak kenevir ekiminin önlenmesi, kamusal ve özel alanlarda izinsiz kenevir yetiştiriciliğinin engellenmesi amacıyla eğitim ve yayım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Teknik personelimiz ve ilgili birimlerle birlikte bitkinin tanınması, tespit edilmesi ve imha süreci konularında gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz" dedi.

ETKİN BİR ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda düzenlenen toplantılarda kaçak ekimin tespiti, kenevir bitkisinin yasal ve yasadışı kullanım farklılıkları, yetkili kurumların yükümlülükleri ve halkın bilinçlendirilmesi konuları ele alınıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu eğitimlerle bağımlılıkla mücadele ve tarımsal faaliyetlerin denetimi konusunda etkin bir rol oynamaya devam ediyor.

(İHA)

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kenevir Düzce kaçak
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