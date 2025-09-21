HABER

Düzce’de kaçakçılara göz açtırılmıyor!

Düzce'de polis ve jandarma, kaçakçılara karşı etkili operasyonlar gerçekleştiriyor. Son haftada birçok malzeme ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kaçak makaron, tütün, elektronik sigara ve tarihi eserler ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde operasyonlar sürdürülüyor.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, son bir haftada dört ayrı olaya müdahale etti.

Bu çalışmalarda toplamda 14 milyon 850 bin adet makaron ele geçirildi.

Ayrıca, 3 bin 250 gram kaçak tütün, 116 adet elektronik sigara ve 140 adet elektronik sigara kartuşu da bulundu.

İki adet elektronik sigara cihazı ve birer adet tarihi eser niteliğinde haç sembolü de ele geçirildi.

KOM ekipleri, 32 şahıs hakkında işlem yaptı.

Bu operasyonda 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
polis Düzce kaçakçılık jandarma
