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  4. Düzce'de korkutan kaza! Yağmur nedeniyle kayan otomobil ile cip çarpıştı: "Araçta bulamadık, meğer aşağıya fırlamış"

Düzce'de korkutan kaza! Yağmur nedeniyle kayan otomobil ile cip çarpıştı: "Araçta bulamadık, meğer aşağıya fırlamış"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 18:03
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Düzce'de Anadolu Otoyolu’nda otomobilin cipe çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Hamdi Ç.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan K. hakimiyetindeki cipe çarptı.

Düzce'de korkutan kaza! Yağmur nedeniyle kayan otomobil ile cip çarpıştı: "Araçta bulamadık, meğer aşağıya fırlamış"

Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamdi Ç.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan K. idaresindeki cipe çarptı. Hamdi Ç., aracından fırlayarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan K. ile Hamdi Ç. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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"MEĞER AŞAĞIDAYMIŞ, ORAYA FIRLAMIŞ"

Kazayı gören bir sürücü “Kaza tam önümüzde oldu. Biz de Düzce’den Bolu’ya gidiyorduk. İki araç birbirine girmiş. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Biz bu araçtakini bulamadık, meğer aşağıdaymış. Oraya fırlamış. Müdahale yaptık. Ambulansa teslim ettik. İnşallah sıhhati yerindedir” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Otomobil kaza
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