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Düzce'de namaz çıkışı lokma dağıtımı

Düzce Belediyesi, Polis Haftası dolayısıyla Merkez Büyük Cami önünde vatandaşlara ve cami cemaatine lokma ikramında bulundu.

Düzce'de namaz çıkışı lokma dağıtımı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü dolayısıyla Merkez Büyük Cami önünde stant açtı. Şehitleri rahmetle anmak ve bu anlamlı haftayı birlikte paylaşmak adına vatandaşlara ve camiden çıkan cemaate lokma ikramında bulunuldu.
Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, "Yüzyıllık tarihiyle ülkemizin asayiş ve güvenliğinin teminatı Emniyet mensubu kardeşlerimin Polis Haftası’nı tebrik ediyor, görevi başında şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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