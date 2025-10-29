HABER

Düzce’de ortalığı karıştıran olay! Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti

Düzce’de liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli ilçede karışıklığa neden oldu. Esnaf ve vatandaşın müdahalesiyle karşılaşan Seyit A.’nın polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Düzce’de, 2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Seyit A. (18), kendisini uyaran esnafa bıçak çekti. Esnaf ve vatandaşların müdahale ederek etkisiz hale getirdiği Seyit A., polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.’yı uyardı. Seyit A. esnafa bıçak çekti. Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

