HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Erkek Lisesi’nde neler yaşandı? Soruşturma tamamlandı! Anlık değil, planlı: 2 gece sürmüş

Türkiye’nin gündemine damga vuran İstanbul Erkek Lisesi’ndeki olaylarla ilgili gerçek ortaya çıktı. ‘Taciz’ ve ‘şiddet’ iddialarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlanırken yaşananların taciz değil, organize ve sistematik bir şiddet vakası olduğu belirtildi. 11'inci sınıftaki şüpheliler için istenen ceza, pazartesi günü belli olacak. İşte İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşananlar hakkındaki soruşturmanın tüm detayları…

İstanbul Erkek Lisesi’nde neler yaşandı? Soruşturma tamamlandı! Anlık değil, planlı: 2 gece sürmüş
Taner Şahin

İstanbul Erkek Lisesi'nde 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde yaşanan "taciz'' ve "şiddet'' iddialarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yaşanan olayların taciz değil, organize ve sistematik şiddet vakası olduğu ortaya çıktı. 11. sınıftaki şüpheli öğrenciler için istenen ceza, pazartesi günü disiplin kurulu tarafından belirlenecek.

LİSEDE NELER OLDU? İŞTE GERÇEKLER

Okul ya da öğrenci gruplarının toptan suçlanmadığı ve masumiyet karinesine riayet edilerek yürütülen soruşturma sonucunda olayla ilgili gerçekler şöyle:

Taciz iddiası doğrulanmadı: Soruşturmada 9'uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet, somut delil veya yürütülmüş disiplin süreci bulunmadı.

İstanbul Erkek Lisesi’nde neler yaşandı? Soruşturma tamamlandı! Anlık değil, planlı: 2 gece sürmüş 1

"507 maddelik liste" mağdur öğrencilere ait değil: Söz konusu listenin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, ilk aşamada sınırlı çevrede dolaşıma girdiği, daha sonra ise sosyal medyadan kontrolsüzce yayıldığı belirlendi. Doğrulanmamış bu tür içeriklerin olayları yatıştırmak yerine daha da derinleştirdiği, özellikle kız öğrenciler açısından güvenlik ve huzur algısını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kız öğrencilere ait görüntü yok: Darp edilen 9'uncu sınıf öğrencilerinin telefon ve tabletlerinde, okuldaki kız öğrencilere ait uygunsuz fotoğraf ya da görüntüye rastlanmadı.

İKİ GECE SÜRDÜ

Asıl olay erkek öğrenci pansiyonunda yaşandı: Üst sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıf öğrencilerini iradeleri dışında belirli alanlarda topladığı, darp ettiği, ağır hakaretlere maruz bıraktığı ve baskı ortamı oluşturduğu tespit edildi.

Anlık değil, planlı şiddet: Olayların iki gece boyunca farklı mekânlarda tekrarlandığı, üçüncü gün ise 10'uncu sınıf öğrencilerinin de sürece dâhil olduğu belirlendi.

Muşta ve bıçaklı şiddet: Alt sınıf öğrencilerinin darp edildiği, ağır hakaretlere maruz kaldığı, bazı durumlarda bıçak ve kol saatinin muşta gibi kullanıldığı rapora yansıdı.

İstanbul Erkek Lisesi’nde neler yaşandı? Soruşturma tamamlandı! Anlık değil, planlı: 2 gece sürmüş 2

Hiyerarşik yapı tespit edildi: Şiddetin, üst sınıf-alt sınıf ilişkisi içinde, çok sayıda fail ve mağdurla gerçekleştiği belirtildi.

Mağdur öğrenciler okuldan ayrılmak zorunda kaldı: Güvenlik gerekçesiyle ayrılan öğrencilerin, nakledildikleri okullarda da damgalanma riskiyle karşılaştıkları ifade edildi.

Nitelikli disiplin ihlali: Süreklilik, organizasyon ve mağduriyetin boyutu nedeniyle olayların "ağır nitelikli disiplin ihlali" kapsamında ele alınması gerektiği sonucuna varıldı.

“KAHRAMANLIK” İDDİALARI DOĞRU MU?

Bazı çevrelerde dile getirilen, şiddete karışan öğrencilerin "kız öğrencileri koruma amacıyla hareket ettiği" ya da "kahramanlık sergilediği" yönündeki iddiaların somut bulgularla desteklenmediği ve gerçeği yansıtmadığının belirtildiği soruşturma sonucunda, şiddeti meşrulaştıran ve öğrenciler arasında "kendi adaletini sağlama" anlayışını normalleştiren söylemlerin, eğitim ortamı ve hukuk düzeni açısından son derece sakıncalı olduğu vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da olaylardan etkilenen tüm öğrenciler için rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak! İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
öğrenci şiddet Muşta soruşturma cinsel taciz İstanbul Erkek Lisesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.