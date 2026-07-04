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Düzce’de temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel Fatih Cesur, sabah temizliğinde mıntıkasında bulduğu yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki altın dolu çantayı polise teslim etti.

Düzce’de temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri bölgesinde temizlik yaparken yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu.

Düzce’de temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti 1

TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Çantayı kontrol ettiğinde, içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu fark eden personel Cesur, durumu derhal amirlerine bildirdi. Amirleri ile birlikte hızlı şekilde polis karakoluna geçen temizlik personeli Cesur, burada yapılan incelemede çantanın içerisinde bulunan; yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki 400 gram külçe altın, 17 tane gram altın, 14 tane çeyrek altın, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı turası, 998 TL ve 3 bankamatik kartını emniyet ekiplerine teslim etti.

Düzce’de temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti 2

ALTIN DOLU ÇANTAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Konuya ilişkin yaşadıklarını paylaşan Temizlik personeli Fatih Cesur, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Normal bir vatandaşlık görevi olarak Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık" dedi.
Polis, altın dolu çantanın sahibini bulmak ve teslim etmek için çalışma başlatırken, temizlik görevlisine duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

Düzce’de temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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