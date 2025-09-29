Düzce'de trafik denetimlerinde cezalar artıyor!

Düzce'de trafik polisleri, 1-21 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerde 6 bin 71 sürücüye ceza uyguladı.

Denetimlerde bin 827 kişi radara girdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 gün içerisinde 19 bin 272 araç ve sürücüyü denetledi.

Denetimlerde hız ihlali yapan 1,827 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 206 sürücü emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı.

597 motosiklet sürücüsü kask takmadan trafikte bulundu. 199 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. 136 sürücü, seyir halindeyken cep telefonu kullandı. 44 sürücü alkollü araç kullandı.

72 sürücü ses ve gürültü kurallarını ihlal etti. 10 sürücü ise abart egzoz kullandığı için ceza aldı.Kurallara uymayan 315 araç, trafikten men edildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır