HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce'de trafik kazası! Yaralılar var

Düzce'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce bağlantı yolunda meydana geldi. Taha A. (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Taha A. ile yolcu konusundaki Ali Sefa K. (18) araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İki yaralı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandıTerör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı
Babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybettiBabasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.