Düzce'de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce bağlantı yolunda meydana geldi. Taha A. (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Taha A. ile yolcu konusundaki Ali Sefa K. (18) araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İki yaralı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır