Düzce’de tüm köy yolları trafiğe açık

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber bazı köy yolları kapandı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yollar hemen trafiğe açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar gece saatlerinde etkili oldu. Sabaha karşı bazı köy yollarında kapanmalar oluştu. Her bölgeye il özel idaresi tarafından koyulan kar küreme araçları yolları anında açarak köylülerin yollarını trafiğe açtı. İl genelinde tüm bölgelere yerleştirilen personel ve iş makineleri ile yolların sürekli açık kalmasını planlayan ekipler, araç sürücülerine araçlarını ana arterlerin üzerine bırakmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunuyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

