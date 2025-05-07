Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada Düzce İl Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde suç kaydı olan 74 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

60 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyon kapsamında 60 şüpheli yakalandı. 12 şüpheli adresinde bulunamazken, 2 şahsın da cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar hakkında başlatılan işlemler sürüyor.