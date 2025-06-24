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Düzce’deki Ceneviz Kalesi Plajı’na mavi bayrak! Başkan Özlü: Akçakoca’da mavi bayrak artacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Akçakoca’da Mavi Bayrak törenine katıldı. Ceneviz Kalesi Plajı’nın Mavi Bayrak aldığı törende konuşan Başkan Özlü; “turizm potansiyeli bakımından bakir kalan Düzce’mizi her alanda geliştirelim. İkinci Mavi Bayrak’ı Saklıkoy Otel’e alalım” dedi.

Düzce’deki Ceneviz Kalesi Plajı’na mavi bayrak! Başkan Özlü: Akçakoca’da mavi bayrak artacak

Şehrin genelinde iş birliği odaklı çalışmalardan ve yatırımlardan da söz eden Başkan Özlü, ikinci Mavi Bayrak’ı Saklıkoy Otel’e almak için çalışma yapacaklarını açıkladı.

DÜZCE GELECEĞİ ÇOK PARLAK BİR ŞEHİR”

Konuşmasında Düzce’nin çok değerli olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Faruk Özlü; “Bu bölge için Akçakoca son derece önemli bir yer. Düzce’mizin denize açılan, kimliği olan bir yer. Bu konuda emek sarfeden her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Düzce geleceği çok parlak bir şehir. Dünya Bankası raporları var, çok güzel şeyler var. bu memleketin turizm noktasında eksikleri var. turizm yatırımları ve faaliyetleri Ankara ve İstanbul arasında Bolu ve Sapanca arasındaki kısım bakir.

Bizim bu potansiyele ağırlık vermemiz gerekiyor. Turizm Master Planı mutlaka bir an önce bitmeli ve uygulanmalı. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, bu bölgeyi Türkiye’nin ve dünyanın tanıması gerekiyor” dedi.

“AKÇAKOCA’DA MAVİ BAYRAK ARTACAK”

Başkan Özlü konuşmasını geçmişte yapılan yatırımları hatırlatarak sürdürdü ve şunları söyledi: “Konuralp’te kazılar yapıyor, tarihi gün ışığına çıkarıyoruz. İlk milletvekili adayı olduğumda Akçakoca için 5 projemiz vardı. O dönemdeki bakanımız Nabi Avcı, Ceneviz Kalesi restorasyonu için o günkü rakamlarla 3 Milyon TL hibe verdi. Şimdi burası tertemiz, pırıl pırıl.

Dalgakıranları kısmen yaptık, devam ediyor. Mavi Bayrak konusunu da artıracağız. En kısa zamanda yeni adı Saklıkoy olan otelimizin bulunduğu bölgedeki plajın da Mavi Bayrak alması için birlikte çalışalım. Akçakoca’nın ikinci Mavi Bayraklı Plajı da Saklıkoy Otel’in plajı olsun. Düzce’de ne yapıyorsak aynısının Akçakoca’da olmasını da istiyoruz. Burada neye ihtiyaç varsa iş birliği
halinde çalışmaya devam edeceğiz.”

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PİŞKİN VE ALBAYRAK’TAN BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEŞEKKÜR

Törende konuşan Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da hem Mavi Bayrak’ı hak etmenin gururunu paylaştı hem de her talep ve öneride kendilerine büyük destek sağladığına dikkat çektikleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür etti.

Tören Ceneviz Kalesi Plajı’na asılacak Mavi Bayrak’ın dalgıçlar tarafından denizden çıkarılması ve göndere asılması ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
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