Düzce güne sisle uyandı

Düzce’de etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve şehir merkezindeki bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Trafikte ilerleyen sürücüler, uyarı ışıklarını yakarak kontrollü seyretti. Şehir merkezini etkisi altına alan sis tabakası, yüksek kesimlere çıkıldıkça yerini güneşe bıraktı. Yüksek noktalardan bakıldığında sis tabakasının Düzce ovasını kapladığı görüldü.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve sis farlarını kullanarak seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, sis yüksek kesimlerde ve kentin bazı noktalarında seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA