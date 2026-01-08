HABER

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kültür Mahallesi'nde, yapımı süren 3 katlı bir binanın çatısı ile Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki anayol geçici olarak trafiğe kapatıldı, çatının çarptığı iş yeri ve evlerin camlarında hasar oluştu. Yeşil Mahalle'de de iki katlı yapım aşamasındaki bir evin çatısı uçarak elektrik tellerini kopardı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, çöp kovaları yollara savruldu.

Uçan çatılar ve devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.

Kocaeli'nin Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak'ta bir ağaç kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Ağaç parçaları park halindeki bir otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağacı bölgeden kaldırdı.

Gebze ve Dilovası'nda da bazı binaların uçan çatıları, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

