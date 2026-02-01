Düzce’de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce’de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda polis sorumluluk bölgesinde 4, jandarma sorumluluk bölgesinde 9 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır