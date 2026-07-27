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Düzce’de 165 araç trafikten men edildi

Düzce’de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin 45 araç ve motosiklet kontrol edilirken 165 araç trafikten men edildi.

Düzce’de 165 araç trafikten men edildi

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin 45 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 921 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 165 araçta trafikten men edildi.
Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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