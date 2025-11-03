Düzce’de 25 bin kişi sorgulandı 19 kişi tutuklandı

HABER

Düzce’de son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 97 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.
Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.

Düzce
