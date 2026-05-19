Düzce’de aranan 56 kişi yakalandı 28 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada 21 bin şahıs tek tek sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 56 kişi gözaltına alınırken, 28’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aramalarda ise 7 adet tabanca, 3 av tüfeği, 164 mermi, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

