Düzce’de hızlı sürücüler radara yakalandı

Düzce’de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 466 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 58 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 33 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 84 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 37 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 1 sürücüye ses ve gürültüden ve 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, 104 araç ise trafikten men edildi.



