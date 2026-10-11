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Düzce’de kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi başladı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama çalışmaları başlatıldı.Kaynaşlı ilçesinde tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.

Düzce’de kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi başladı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Kaynaşlı ilçesinde tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Muratbey köyünde, zararlının kış dönemini geçirmek için barınabileceği alanlara yönelik kışlak ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye ulaştırılan ilaçlar, Muratbey Köyü Muhtarlığı tarafından teslim alındı. Köy muhtarlığının öncülüğünde ve Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde, köydeki yapılarda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Kahverengi kokarcanın kışlak alanlarda barınmasını önlemeyi ve zararlının popülasyonunu kontrol altına almayı hedefleyen çalışmalarla, tarımsal üretimin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Düzce’de kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi başladı 1

Düzce’de kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi başladı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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