Düzce’de kanepe yakan kişiye para cezası

Düzce’de kamuya açık alanda kanepe yakarak çevre ve hava kirliliğine neden olan kişiye para cezası kesildi.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın Gümüşpınar Mahallesi’nde mobilya yakıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzce’de kamuya açık alanda kanepe yakarak çevre ve hava kirliliğine neden olan kişiye para cezası kesildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın Gümüşpınar Mahallesi’nde mobilya yakıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, bir kişinin kamuya açık alanda kanepe yaktığını tespit etti.

Yanan kanepe, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Ekipler, Kabahatler Kanunu ve Düzce Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne muhalefetten kanepeyi yakan kişiye idari para cezası uyguladı.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre kirliliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

(İHA)

