Düzce'de otomobil takla attı; 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giderken M.E.’nin (60) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton su kanalına çarptıktan sonra takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü M.E. ile yanındaki H.E. (54) yaralandı.

Yaralılar gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır