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Düzce’de suç ve suçla mücadele masaya yatırıldı

DÜZCE (İHA) ??" Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde, suçun önlenmesi ve toplumsal güvenlik konusunda bilinçli davranışların önemi anlatıldı.Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suçun önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de suç ve suçla mücadele masaya yatırıldı

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde, suçun önlenmesi ve toplumsal güvenlik konusunda bilinçli davranışların önemi anlatıldı.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suçun önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis memurunun katılımıyla "Suç ve Suçun Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi. Seminerde suç ve suçun önlenmesine ilişkin konular ele alınırken, toplumsal güvenliğin sağlanmasında bilinçli davranışların önemi vurgulandı. Katılımcılara suçun önlenmesi konusunda bilgi verilerek toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlandı.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, seminerin gerçekleştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Düzce’de suç ve suçla mücadele masaya yatırıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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