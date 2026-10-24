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Heyelan bölgesinde yol güvenliği sağlandı

DÜZCE (İHA) ??" Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gümüşova ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından taş tahkimat ve dolgu çalışmalarını tamamlayarak bölgede zemin stabilizasyonunu sağladı.İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini sağlamak ve meydana gelen olumsuzlukları gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Heyelan bölgesinde yol güvenliği sağlandı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gümüşova ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından taş tahkimat ve dolgu çalışmalarını tamamlayarak bölgede zemin stabilizasyonunu sağladı.

İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini sağlamak ve meydana gelen olumsuzlukları gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy köyünde meydana gelen heyelan sonrasında ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Heyelanın yaşandığı bölgede yol güvenliğini sağlamak amacıyla taş tahkimat ve dolgu işlemleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda heyelan bölgesinde zemin stabilizasyonu sağlanarak yol altyapısının güçlendirilmesine yönelik gerekli müdahaleler tamamlandı. Yapılan çalışmalarla toprak kaymalarının yol açabileceği risklerin azaltılması ve ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, köy yollarında güvenli ulaşımın sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzluklara zamanında müdahale edilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Heyelan bölgesinde yol güvenliği sağlandı 1

Heyelan bölgesinde yol güvenliği sağlandı 2

Heyelan bölgesinde yol güvenliği sağlandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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