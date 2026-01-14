Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsın yakalanmasına yönelik Çay ve Derelitütüncü mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 parça halinde 230 gram sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 10 suç kaydı bulunan M.D (53) ile 15 suç kaydı bulunan R.D. (37) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA