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Düzenek kurup intihar etmiş! Otel çalışanın gizemli ölümü...

Antalya'da mesai arkadaşlarının bir süredir ulaşamadığı otel çalışanı, evinde ölü bulundu. Rıdvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.

Düzenek kurup intihar etmiş! Otel çalışanın gizemli ölümü...
Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde bir otelde çalışan Rıdvan K.'nin (32) bir süredir işe gelmemesi ve yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine arkadaşları, iş başvurusu sırasında verdiği iletişim numarasından arkadaşına ulaştı.

Düzenek kurup intihar etmiş! Otel çalışanın gizemli ölümü... 1

AĞIR KOKUYLA KARŞILAŞTI

Otel çalışanlarının bilgi vermesi üzerine Rıdvan K.'nin Sütçüler Mahallesi 6539. Sokak'ta kaldığı ikamete gelen arkadaşı, yedek anahtarla kapıyı açtığı sırada içeriden ağır bir koku geldiğini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren şahsın arkadaşının ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzenek kurup intihar etmiş! Otel çalışanın gizemli ölümü... 2

CANSIZ BEDENİ MUTFAKTA BULUNDU

Ağır bir kokunun hakim olduğu müstakil eve giren ekipler, mutfakta Rıdvan K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Düzenek kurup intihar etmiş! Otel çalışanın gizemli ölümü... 3

AKILALMAZ İNTİHAR

Ekipler yaptıkları incelemede mutfakta Rıdvan K.'nin başına geçirdiği poşetin içerisine mutfak tüpünden hazırladığı düzenekle gelen hortumu sokarak intihar ettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Rıdvan K.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenek kurup intihar etmiş! Otel çalışanın gizemli ölümü... 4

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar otel
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