e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 e-Devlet "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" hatası

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal medyada "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" hatası aldıklarını bildiriyor. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" hatası nedir, nasıl düzeltilir? 10 Kasım 2025 Pazartesi e-Devlet erişim sorunu ile ilgili detaylar haberimizde...

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 e-Devlet "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" hatası
Enes Çırtlık

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? e-Devlet’e giriş yapmak isteyen vatandaşlar “E-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. e-Devlet’e giriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal medyada hata aldıklarını ve e-Devlet'e giriş yapamadıklarını belirtiyor. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 Pazartesi e-Devlet erişim sorunu ile ilgili detaylar...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

İddiaya göre e-Devlet’e giriş yapmak isteyen vatandaşlar "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası alıyor.

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 e-Devlet "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" hatası 1

10 Kasım 2025 e-Devlet erişim sorununun, 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvuruların yoğunluğundan kaynaklandığı öne sürülüyor.

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 e-Devlet "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" hatası 2

E-DEVLET "SİSTEMDE YAŞANAN BİR TEKNİK AKSAKLIK NEDENİ İLE İŞLEMİNİZ TAMAMLANAMADI" HATASI NEDİR, NASIL DÜZELTİLİR?

Bu hata uyarısı, e-Devlet sisteminde yaşanan aşırı yoğunluk, planlı bakım işlemleri ya da geçici bağlantı aksaklıkları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Özellikle TOKİ başvurularının alındığı, KYK burs sonuçlarının açıklandığı veya ÖSYM ile SGK işlemlerinin yoğunlaştığı dönemlerde sisteme aynı anda çok sayıda kullanıcının girmesi erişim sorunlarına yol açabiliyor.

e-Devlet kullanıcılarına, işlemlerini ilerleyen saatlerde tekrar denemeleri öneriliyor.

Anahtar Kelimeler:
edevlet
