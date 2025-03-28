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E-Devlet'te yeni düzenleme: Sigortacılık işlemleri için birçok özellik artık tek bir noktada!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 16:38
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Sigortacılık işlemleri artık daha kolay. SEDDK, "Özel Sigortalarım" uygulamasını e-Devlet üzerinden erişime açtı. Uygulama ile araç, sağlık, hayat, yangın sigortaları ve BES gibi poliçelere hızlıca ulaşılabiliyor, şikayet kaydı oluşturulabiliyor. Hem mevcut hem de sonlanmış poliçeler için detaylar tek ekranda birleştirildi.

E-Devlet'te yeni düzenleme: Sigortacılık işlemleri için birçok özellik artık tek bir noktada!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacılık alanında hızlı, kolay, etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulamasının e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldığını bildirdi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, SEDDK ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin ortak çalışmalarıyla geliştirilmekte olan "E-Devlet/Özel Sigortalarım" projesinde ilk fazın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

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PEK ÇOK SİGORTA GÖRÜLECEK

Söz konusu uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere, araç, sağlık, hayat ve yangın branşları altında e-Devlet'teki "Özel Sigortalarım" ekranı üzerinden ulaşılabilecek.

"Özel Sigortalarım" ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, aynı zamanda Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortaları, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmeleri de kolayca görüntülenebilecek.

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YENİ İMKANLAR EKLENDİ

Uygulama sayesinde yaşayan ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerine, yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için kalan gün bilgisine, poliçe ve hasar detaylarına, kredi bağlantılı poliçelerde banka ile şube bilgisine ve ilgili çağrı merkezi iletişim detaylarına erişim sağlanırken, aynı ekranda poliçe ve hasarlara ilişkin şikayet kaydı oluşturma ve takip etme imkanı da sağlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet BES emeklilik sigorta uygulama
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