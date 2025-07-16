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EA Sports FC 26 için beklenen gün geldi çattı! FC 26 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? FC 26 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi...

Futbolseverlerin merakla beklediği EA Sports FC 26 için geri sayım sona erdi. FC 26 fragmanı bugün yayınlanacak. Ultimate Edition kapağında gençlik temalı Zlatan Ibrahimović yer alırken, standard kapak yıldızı açıklanmasa da bazı isimler öne çıkıyor. Peki FC 26 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? Kapağında kim olacak?

EA Sports FC 26 için beklenen gün geldi çattı! FC 26 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? FC 26 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi...
Enes Çırtlık

Futbol oyunları tutkunlarının merakla beklediği EA Sports FC 26 için nihayet büyük gün geldi. Oyunseverler, FC 26'nın fragmanının saat kaçta ve nerede yayınlanacağını, ayrıca EA Sport FC 26'nın kapağında kimin olacağını merak ediyor. EA ise FC 26'nın fragmanı ile birlikte oyunculara FC 26 dünyasına ilk bakışı sunmuş olacak. İşte detaylar...

EA SPORTS FC 26 FRAGMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FC 26 fragmanı bugün (16 Temmuz) yayınlanacak. EA Sports FC 26'nın fragmanı TSİ 18:57'de EA SPORTS FC'nin resmi YouTube kanalında yayına alınacak ve böylece "EA SPORTS FC 26 fragmanı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?" soruları yanıt bulacak.

EA Sports FC 26 için beklenen gün geldi çattı! FC 26 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? FC 26 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi... 1

EA SPORTS FC 26'NIN KAPAĞINDA KİM OLACAK?

Bu yılın en dikkat çekici sürprizi ise Ultimate Edition kapağında yer alan isim oldu. Efsane futbolcu Zlatan Ibrahimović, gençliğine gönderme yapan özel bir konsept ile Ultimate Edition kapağını süsleyecek. Kapakta Ibrahimović odasında Ronaldo posteriyle ve formasıyla poz veriyor.

EA Sports FC 26 için beklenen gün geldi çattı! FC 26 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? FC 26 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi... 2

Standard Edition kapağında kimin olacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre Jude Bellingham veya Jamal Musiala gibi genç yıldızlar ön plana çıkıyor.

EA SPORTS FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

EA tarafından resmi çıkış tarihi henüz duyurulmamış olsa da, önceki oyunların lansman takvimine bakıldığında FC 26’nın Eylül ayı sonunda, muhtemelen 26 Eylül 2025 Cuma günü piyasaya sürülmesi bekleniyor.

FC 26'NIN OYNANIŞI, ÖZELLİKLERİ VE FİYATI: FC 26 NASIL OLACAK?

FC 26’nın özellikleri de merak konusu. FC 26'nın özellikle yenilenmiş oynanış mekanikleri, grafik detayları ve lisanslı içerikleriyle geçen yılki FC 25'den biraz daha geliştirilmiş bir şekilde satışa sunulması bekleniyor.

EA Sports FC 26 Türkiye fiyatı ve paket seçenekleri konusunda bilgiler için bazı tahminler olsa da gerçek fiyatlar için biraz daha beklememiz gerekecek.

EA Sports FC serisi geçtiğimiz yıl ilk kez “FIFA” ismi olmadan çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zlatan Ibrahimovic Electronic Arts Oyun futbol
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