EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri nelerdir? EA Sports FC 26 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

EA Sports FC 26'nın resmi mağaza sayfası yayımlandı. Bu sayede oyunun sistem gereksinimleri gibi bilgiler de duyurulmuştur. Futbol serisinin bu oyunu için hangi özelliklere sahip bir bilgisayar gerektiği de artık netleşmiştir. Bilgisayar oyunu tutkunları için oyunun en iyi performansı göstermesi ise oldukça önemlidir. Bu noktada bilgisayarın oyun için uygun olup olmadığı araştırılır. Peki, EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri nelerdir?

EA Sports FC 26 isimli oyun, çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak açıklanan bir oyundur. Oyun ile ilgili futbolseverlere hem çevrim içi hem de tek oyunculu modlar sunacağı bilgisi bulunmaktadır. Oyun selefine kıyasla daha gerçekçi grafikler, geliştirilmiş yapay zeka ve yenilenen kariyer ile Ultimate Team modlarıyla dikkat çekmektedir. Oyun hakkında merak edilen detaylardan en önemlisi ise oyunun sistem gereksinimleridir.

EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri nelerdir?

EA FC 26’nın yeni tanıtım fragmanı incelendiğinde önceki oyun olan EA FC 25’e gelen eleştirilere doğrudan değindiği görülmektedir. EA, oyunculardan gelen olumsuz yorumları fragmana eklemiştir. Fakat bu yılki oyunun beklentileri karşılayıp karşılamayacağı oyuncular tarafından tartışılan konulardan biri olmaya devam etmektedir. Oyunun çıkış tarihi ise 26 Eylül 2025 olarak açıklanmıştır. Fakat Ultimate Edition satın alan oyunculara 19 Eylül’den itibaren oyuna 7 gün erken erişim sağlama imkanı verilmiştir.

1. EA Sports FC 26 minimum sistem gereksinimleri

EA Sports FC 26 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

2. EA Sports FC 26 önerilen sistem gereksinimleri

EA Sports FC 26 önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT ya da Nvidia GTX 1660
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
