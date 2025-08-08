EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri nelerdir? EA Sports FC 26 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

EA Sports FC 26 isimli oyun, çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak açıklanan bir oyundur. Oyun ile ilgili futbolseverlere hem çevrim içi hem de tek oyunculu modlar sunacağı bilgisi bulunmaktadır. Oyun selefine kıyasla daha gerçekçi grafikler, geliştirilmiş yapay zeka ve yenilenen kariyer ile Ultimate Team modlarıyla dikkat çekmektedir. Oyun hakkında merak edilen detaylardan en önemlisi ise oyunun sistem gereksinimleridir.

EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri nelerdir?

EA FC 26’nın yeni tanıtım fragmanı incelendiğinde önceki oyun olan EA FC 25’e gelen eleştirilere doğrudan değindiği görülmektedir. EA, oyunculardan gelen olumsuz yorumları fragmana eklemiştir. Fakat bu yılki oyunun beklentileri karşılayıp karşılamayacağı oyuncular tarafından tartışılan konulardan biri olmaya devam etmektedir. Oyunun çıkış tarihi ise 26 Eylül 2025 olarak açıklanmıştır. Fakat Ultimate Edition satın alan oyunculara 19 Eylül’den itibaren oyuna 7 gün erken erişim sağlama imkanı verilmiştir.

1. EA Sports FC 26 minimum sistem gereksinimleri

EA Sports FC 26 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

2. EA Sports FC 26 önerilen sistem gereksinimleri

EA Sports FC 26 önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir: