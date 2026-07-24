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EA Sports FC 27'nin fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Electronic Arts, EA Sports FC 27'yi resmen duyurdu. Oyunun ilk fragmanı, oyuncuların arkadaşlarıyla buluşabileceği, farklı bölgeleri, sahaları, etkinlikleri ve mini oyunları barındıran “The Grounds” adlı yeni açık dünya alanını gösterdi. Öte yandan, FC 27'nin fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.

EA Sports FC 27'nin fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı
Enes Çırtlık

EA, her yıl yeni bir futbol oyunu piyasaya sürüyor. Serinin her yeni oyunu kadro güncellemelerinin yanı sıra çeşitli yeni özellikler getirirken, oyuncuların uzun süredir görmek istediği açık dünya bölümü daha önce hayata geçirilmemişti.

NBA 2K serisindeki çok oyunculu merkezlere benzetilen bu özellik, EA Sports FC 27’nin tanıtımı ve ilk fragmanıyla doğrulandı.

AÇIK DÜNYA ALANININ ADI “THE GROUNDS”

İlk olarak Standard Edition kapağında görülen ve tanıtım fragmanında gösterilen açık dünya alanının adı “The Grounds” olacak.

The Grounds, oyuncuların diğer oyuncularla buluşabileceği ve arkadaşlarını davet edebileceği sosyal bir merkez olarak hizmet verecek.

Oyuncuların bu alanda oluşturdukları bir Pro karakterini kontrol edeceği görülüyor. Ancak bu karakterin Pro Clubs modunda kullanılan avatarla aynı olup olmadığı henüz net değil.

EA Sports FC 27 nin fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 1

FARKLI BÖLGELER, SAHALAR VE MİNİ OYUNLAR BULUNACAK

The Grounds içerisinde birden fazla bölge ile farklı etkinlikler ve mini oyunlar yer alacak.

Açık dünya alanının çeşitli noktalarına farklı futbol sahaları da dağıtılmış durumda.

The Grounds’un bağımsız bir oyun modu olarak mı sunulacağı, yoksa ana ekranın yerine geçerek oyunun menüsü olarak mı kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Alan ana menü işlevi görürse Ultimate Team, Career Mode ve Pro Clubs modlarına bu merkezi noktadan erişmenin yolları bulunacak.

EA Sports FC 27 nin fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 2

TED LASSO VE ALEX HUNTER GÖNDERMELERİ GÖSTERİLDİ

The Grounds’un çeşitli göndermeler ve bulunabilecek gizli ayrıntılarla dolu olması da bekleniyor.

İlk tanıtım görüntülerinde Ted Lasso’ya ve en son FIFA 19’da görülen The Journey modunun karakteri Alex Hunter’a yönelik göndermeler yer aldı.

NBA 2K’nın modundan alınan başka özellikler doğrultusunda, oyuncu karakteri için yeni kıyafetler ve kramponlar gibi özelleştirme seçenekleri de bulunacak.

COLLECTION BOOK, “GALLERY” ADIYLA GERİ DÖNÜYOR

The Grounds hakkında daha fazla bilginin oyunun piyasaya çıkışına kadar paylaşılması bekleniyor.

Collection Book özelliğinin de EA Sports FC 27’de geri döneceği doğrulandı. Bu özellik yeni oyunda “Gallery” adını taşıyacak.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Ön sipariş için açılan EA SPORTS FC 27, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 için çıkacak. Oyun, 25 Eylül 2026’da dünya çapında oynanabilir olacak. Ultimate Sürüm ve Ultimate Plus Sürümü için Erken Erişim ise 18 Eylül 2026’da başlayacak.

EA Sports FC 27 nin fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 3

EA Sports FC 27'nin fiyat listesi ise şöyle:

Platform Paket Fiyat
Xbox Series S/X, PS4/PS5 Standard Edition 3.999 TL
Xbox Series S/X, PS4/PS5 Ultimate Edition 5.499 TL
Xbox Series S/X, PS4/PS5 Ultimate Plus Edition 7.999 TL
PC (Steam) Standard Edition 69.99$
PC (Steam) Ultimate Edition 99.99$
PC (Steam) Ultimate Plus Edition 149.99$
PC (Epic Games) Standard Edition 3.499 TL
PC (Epic Games) Ultimate Edition Ön Siparişe Açılmadı
PC (Epic Games) Ultimate Plus Edition Ön Siparişe Açılmadı
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Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts Oyun
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