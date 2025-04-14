HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ebrar Sitesi'nde büyük yıkım yaşanmıştı... 775 yeni konut inşa edildi! Bakan Kurum paylaştı: "Acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız"

6 Şubat'ta gerçekleşen asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde büyük yıkım yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa etti. Zemin sağlamlaştırması için 3 bin 870 iyileştirme kazığının kullanıldığı bölgede tünel kalıp sistemli temeller üzerine yatay mimariyle 32 blok inşa edildi.

Ebrar Sitesi'nde büyük yıkım yaşanmıştı... 775 yeni konut inşa edildi! Bakan Kurum paylaştı: "Acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız"
Doğukan Akbayır

Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen 775 konutla ilgili olarak Bakan Kurum, depremzede Selma Zencir’in “Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerini alıntılayarak tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımına “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” notunu düştü.

FATİH GÜNEŞLİ – ÖĞRETMEN- HAK SAHİBİ�

BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Asrın felaketinde Kahramanmaraş şehir merkezinde yer alan Ebrar Sitesi’nde büyük yıkım yaşandı. 8-9 katlı çürük bloklardan oluşan sitede çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından 11 ilde yeniden inşa çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Şubat 2024’te Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için harekete geçti.

GÜLSEREN AKSU – HAK SAHİBİ

7/24 MESAİ ESASIYLA EVLER 1 YIL İÇİNDE TAMAMLANDI

Emlak Konut GYO 32 blokluktan oluşan konut/iş yerlerinin yapımı için tüm mühendislik imkanlarını seferber etti. Önce zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda her bloğun altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı. Kimi bölgelerde 21 metre derine inen bu sistemde 3 bin 870 zemin iyileştirme kazık imalatı yapıldı. Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. Gece - gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97’si iş yeri, 678’i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.

SELMA ZENCİR – HAK SAHİBİ

BAKAN KURUM: TÜM EMEĞİMİZ, GAYRETİMİZ MİLLETİMİZ İÇİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Selma Zencir’in ““Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” ifadelerini kullandı.

SN. Murat Kurum Fotoğraf 1

YENİ PROJEDE KALİTE VE GÜVEN VAR

İleri mühendislik tekniklerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını belirten Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, “Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldı. Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Dolayısıyla depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz. Daha önce Ebrar Sitesinde 8-9 katlı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda zemin+5 katlı yapılar bulunmakta. Daha yatay mimari tercih edildi. Daha geniş sosyal alanı olan bir yaşam alanı tercih edildi. Dolayısıyla baktığınız zaman eski Ebrar Sitesi’yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak hem kalite hem güven olarak 180 derece fark var diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Ebrar Sitesi 0_00_00.Still001

“İNŞAATLAR 5-10 YIL SÜRER SANDIM’”

Devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını dile getiren depremzede Gülseren Aksu, “Depremden önce bizim bina asma katla birlikte 8, hatta teras katla 9-10 kata kadar çıkmıştı. Çok kalabalık bir siteydi. Depremde yıkıldı. 2’nci yıldönümünde evleri bu şekilde görmek bizi tabi ki hem şaşırttı hem mutlu etti. Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz” dedi. Bir başka hak sahibi öğretmen Fatih Güneşli ise yeni yapılan evlerin temellerinde kazıklarla zemin güçlendirmelerinin yapıldığını belirterek, “Sadece Kahramanmaraş’ta değil 11 ilde olduğu için hanıma dedim ki; ‘5 yıl, 10 yıl sürer bu. Allah razı olsun devletimiz güçlü yapar ama zaman alır.’ Bu sürede yapılacağını ümidim yoktu. Ama toplam 1 yılda güvenilir, oturulabilir durumda şu an” ifadelerini kullandı.

Ebrar Sitesi 0_21_16.Still004

“BİR YUVAM OLDU, BİR ÇATIM OLDU”

Selma Zencir de “Çok şükür bir yuvam oldu, bir çatım oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum. Çevre düzenlemesi olsun, yeşillendirme olsun güzel yapmışlar. Ellerine emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Ebrar Sitesi 6_26_12.Still014

Ebrar Sitesi 6_42_00.Still015

Ebrar Sitesi 8_36_04.Still023

EBRAR SİTESİ f5

EBRAR SİTESİ f10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yollar buz pistine, faciaya ramak kaldı! Minibüs deveril Kayseri'de yollar buz pistine, faciaya ramak kaldı! Minibüs deveril
Ayasofya'da tarihi restorasyon! "İbadet sürecek, tarih korunacak"Ayasofya'da tarihi restorasyon! "İbadet sürecek, tarih korunacak"

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Murat Kurum 6 şubat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri

AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.