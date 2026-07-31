Ebubekir Şahin’den Türk Telekom International sözleri! “Dijital bağlantının bölgesel merkezi Türkiye”

24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla çalışmalarını sürdüren TT International; uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleri, siber güvenlik, bulut bilişim gibi yenilikçi ürün ve hizmetleriyle operatörlerin, kurumların ve küresel iş dünyasının stratejik çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türk Telekom olarak kurumsal birikimimiz, güçlü yatırımlarımız ve uzman mühendislerimiz ile bölge coğrafyasının teknoloji taşıyıcısı rolünü üstleniyor, Türkiye’yi bölgesel bir dijital bağlantı merkezi haline getirme vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Grup şirketimiz Türk Telekom International ile Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan yaklaşık 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağımızla, sadece veriyi değil, bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağlıyoruz. İştirakimiz Türk Telekom International ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında stratejik bir dijital köprü kuruyoruz" dedi.

Türk Telekom Grubu'nun uluslararası şirketi Türk Telekom International (TTI), Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı kapsayan stratejik altyapısıyla bölgesel veri trafiğinde önemli bir rol üstleniyor, Türkiye'nin dijital vizyonunu küresel arenaya taşıyor. 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla önemli bağlantı hatlarının kalbinde yer alan şirket, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım hizmetlerinin yanı sıra yüksek kapasiteli ve uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleriyle küresel operatörlere, kurumlara ve iş dünyasına güvenilir iletişim altyapısı sağlıyor. Türk Telekom International, dijital çağın hızla değişen ihtiyaçları doğrultusunda proaktif bir anlayışla siber güvenlik, bulut bilişim gibi katma değerli servisler alanındaki çözümlerini geliştirmeyi sürdürüyor.

"ÜLKEMİZİ BÖLGESEL BİR DİJİTAL BAĞLANTI MERKEZİ HALİNE GETİRME VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak köklü tarihimiz, güçlü yatırımlarımız ve uzman mühendislerimiz ile bölge coğrafyasının teknoloji taşıyıcısı rolünü üstleniyor, Türkiye’yi bölgesel bir dijital bağlantı merkezi haline getirme vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Grup şirketimiz Türk Telekom International ile Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan yaklaşık 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağımızla, sadece veriyi değil, bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağlıyoruz. İştirakimiz Türk Telekom International ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında stratejik bir dijital köprü kuruyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber dönüşüm projesiyle de Türkiye'nin teknoloji ve altyapı birikimini uluslararası ölçekte somut projelere dönüştürmeye devam ediyoruz. Yapay zekâ uygulamaları, büyük veri analitiği ve bulut teknolojilerindeki hızlı gelişim, uluslararası veri trafiğini artırıyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla uluslararası kapasitemizi sürekli artırıyor, omurga ağımızı güçlendiriyor ve daha yüksek performans sunacak yeni nesil veri ve internet çözümleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla uluslararası ağ kapasitemizde son bir yılda yüzde 30 artış sağladık. Dijital çağın sunduğu imkanlarla ülkeler arasında güvenilir bağlantılarla etkileşimi sağlamaya, bölge coğrafyasında dijital dönüşüme öncülük etmeye ve ülkemizi bölgenin dijital bağlantı merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM INTERNATİONAL’A ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK GÜVEN

Türk Telekom International, dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından Formula 1 Macaristan Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin önemli fiber altyapı sağlayıcıları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet altyapısını sağlayan Türk Telekom International, yarışın uluslararası yayınlarını gerçekleştiren yayın kuruluşlarının bağlantı hizmetlerini veriyor. 2026 yılında İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali’nin naklen yayını için uluslararası yayıncılara altyapı desteği sağlayan Türk Telekom International, Eylül ayında gerçekleştirilecek Formula 1 Bakü Grand Prix’sine de altyapı desteği sunacak. Türk Telekom International, yüksek kapasiteli ve güvenilir uluslararası iletişim altyapısı ile dünyanın en büyük organizasyonlarının milyonlarla buluşmasını sağlayarak küresel ölçekteki vizyonunu ortaya koyuyor.