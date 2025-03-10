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  4. Ece Gürel'e cadılık eğitimi vermişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: "Takıntılı davranıyordu"

Ece Gürel'e cadılık eğitimi vermişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: "Takıntılı davranıyordu"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
10.03.2025 20:06
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Özen'in ifadesi ortaya çıktı.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi vermişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: "Takıntılı davranıyordu"

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özen'in ifadesi ortaya çıktı.

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti. Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"TAKINTILI DAVRANIYORDU"

Hakim karşısına çıkan Özen, kendisine yapılan suçlamalar üzerine, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok.
Ece'nin son 2-3 aydır duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Ece Gürel
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