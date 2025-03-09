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  4. Ece Gürel'in ölüme yürüyüşü! Son görüntüleri çıktı

Ece Gürel'in ölüme yürüyüşü! Son görüntüleri çıktı

09.03.2025 15:00
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
09.03.2025 15:00
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Türkiye günlerdir peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümünü konuşuyor. Önce kaybolan ardından sağ bir şekilde bulunan ve ardından hayatını kaybeden Ece Gürel'in Mecidiyeköy'den metroya binip Hacıosman durağında inerek Belgrad Ormanı'na gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden ve kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, ardından da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı.

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BELGRAD ORMANI'NA GEÇİYOR

Görüntülerde Gürel'in Belgrad Ormanı'na gittiği gün Mecidiyeköy'den metroya bindiği anlar yer alıyor. Turnikelerden geçen Gürel, Hacıosman durağında metrodan indikten sonra otobüsle Belgrad Ormanı'na gidiyor.

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'HOCASI' GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ece Gürel’in cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı iddia edilen Halenur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
metro Ece Gürel
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