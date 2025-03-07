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Ece Gürel'in ölümüyle ilgili akrabalardan kafa karıştıran açıklama! "Ritüelle ilgileniyordu ama..."

07.03.2025 18:30
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Ece Gürel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede akrabalarının kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili akrabalardan kafa karıştıran açıklama! "Ritüelle ilgileniyordu ama..."

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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SON YOLCULUĞUMA UĞURLANDI!

Hayatını kaybeden Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Ece Gürel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinin Koca Sinan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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"HAYAT DOLU BİRİYDİ"

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, "Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak" dedi.

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"ÖLÜMÜN ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK"

Akrabası Metin Çeştepe ise "Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler" diye konuştu.

"RİTÜELLE İLGİLENİYORDU AMA O SEBEPTEN Mİ ÖLDÜ BİLMİYORUZ"

Akrabası Yusuf Çeştepe ise, "Adli Tıp'ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyorum. Abisi yurtdışında sosyal medyaya bakıyor. Beni arıyor, 'ne oluyor' diye. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Belgrad ormanı
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