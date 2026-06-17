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Ece İrtem'in vefatı sonrası kardiyolog açıkladı: 35 yaşında kalbi duran birindeki en sık sebep kalp krizi değil

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Gökçen Kökden

Kardiyoloji profesörü Muhammed Keskin, oyuncu Ece İrtem’in ölümünden sonra açıklanan "kalp krizi" tanısını hakkında konuştu. Genç yaşta ani görülen kalp durmalarının asıl nedenini anlattı.

Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesine kalp krizinin neden olduğu söyleniyor. Son dönemde artan genç yaşta kalp krizi haberleri ise akıllara birçok soruyu getiriyor. Genç yaşta görülen ani kalp durmalarının nedeni ne, belirtiler neler?

Ecem İrtem'in vefatı sonrası Kalp Profesörü Muhammed Keskin konuyla iligili önemli açıklamalarda bulundu. "35 yaşında kalbi duran birindeki en sık sebep kalp krizi değildir" diyen Keskin, ani kalp durmalarının tek ve en yaygın nedeninin kalp krizi olarak değerlendirilmesinin hatalı olabileceğini vurguladı.

Keskin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“35 yaşında kalbi duran birindeki en sık sebep kalp krizi değildir. Ani kalp durmalarında özellikle genç yaş grubunda ritim bozuklukları daha sık neden olarak karşımıza çıkar.”

Bu açıklama, kamuoyunda sıkça tartışılan “genç yaşta kalp krizi riski” algısına yönelik önemli bir tıbbi hatırlatma olarak değerlendirildi.

"KALP KRİZİ TANISI İÇİN KANIT GEREKİR"

Keskin, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Ece İrtem’in kalp krizi geçirdiğine dair kesin bir bilgi olmadığını da belirtti.

“Genç oyuncunun kalp krizi geçirdiğine dair elimizde hiçbir kanıt yok" diyen Keskin, kalp krizi tanısının net olarak konulabilmesi için tıbbi tetkikler, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar bulgularının bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kardiyoloji profesörü, ani kalp durmalarında en sık göz ardı edilen ancak en önemli nedenlerden birinin ritim bozuklukları olduğuna dikkat çekti.

Özellikle genç yaş grubunda:

  • Doğuştan ritim iletim problemleri
  • Genetik kalp kası hastalıkları
  • Elektrolit dengesizlikleri
  • Gizli kalp rahatsızlıkları

ani kalp durmasına yol açabilen başlıca faktörler arasında yer alabiliyor.

Keskin, açıklamasının sonunda sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilere karşı da uyarıda bulundu:

“Sosyal medya dezenformasyonuna ve paniğe kapılmayın. Lütfen sadece bu konuda yetkili isimleri dinleyin.”

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi belirtileri Ece İrtem
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