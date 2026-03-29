Eczaneyi ayçiçek yağıyla yakmaya çalıştı! Saldırgan eczacı çıktı

Erzurum'da bir kişi, parke taşıyla camını kırdığı Türk Eczacılar Birliği (TEB) 2’nci Başkanı Abdullah Caner Güven’e ait eczaneyi ayçiçeği yağı döküp yakmaya çalıştı. Eczaneye saldıran kişinin de eczacı olduğu belirlenirken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Çat Yolu üzerinde bulunan ve hafta sonu nedeniyle kapalı olan eczanenin önüne elinde kıyafet ve poşet olan bir kişi geldi.

TAŞLA CAMI KIRDI

Yanında getirdiği mermer parçasını defalarca iş yerinin camına atan kişi, daha sonra yerden bulduğu parke taşını da art arda fırlattı. Camın kırılan bölümüne koyduğu kıyafetlerin üstüne poşetten çıkardığı ayçiçeği yağını döken şüpheli, cebinden çıkardığı çakmağı ateşlemeye çalıştı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına gelerek engel olduğu şüpheli, daha sonra kaçarak uzaklaştı.

ECZACI ÇIKTI

Olay eczanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede şüphelinin eczacı Ö.Y. olduğu belirlendi.

Polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltında aldı.
"AYÇİÇEK YAĞIYLA YAKMAYA ÇALIŞMIŞ"

İş yeri sahibi ve aynı zamanda Türk Eczacılar Birliği (TEB) 2’nci Başkanı Abdullah Caner Güven, “Komşularımızın haber vermesi üzerine geldik. Bir şahıs taşla önce birkaç kez uğraşıp camı kırıyor. Daha sonra da yanıcı maddeyle kundaklamaya çalışmış ama duyarlı vatandaşların müdahalesiyle amacına ulaşmadan terk etmiş. Ayçiçek yağı kullanmış. Muhtemelen benzin satın alamadı benzinliklerden mevzuat nedeniyle. Ayçiçek yağı, kağıt ve bez parçaları kullanarak yakmaya çalışmış. Meslektaşımız, bir eczacı. Daha önce hakkında muvazaa işlemi tespit edilmiş bir kişi. Muvazaa dediğimiz diploma kiralama meselesi. Kanuna aykırı bir mesele. Tabii o zaman Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve eczacılar odamızla tespitler yapılıp gereği yapılmış. Bu nedenle bir husumet gütmüş. Bu muvazaa diye bahsettiğimiz şey diploma kiralaması bizim mesleğimizin kanayan yarası. Eczacı olmayan kişilerin, diploma üstünde eczacı olanların diplomalarını alarak eczane işletmesi. Bu hem kamuya hem eczacılık mesleğine hem de bugün hayatlarını idame ettirmek için bekleyen genç arkadaşlarımıza büyük bir haksızlık. Bize bir şeyler olabilir ama eczacılık camiası bu işi sürdürecektir. İnşallah bu muvazaa denilen belayı bu meslekten temizleyeceğiz” diye konuştu.

Şüpheli Ö.Y.’nin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

